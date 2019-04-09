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Регион
Опубликовано 9 апреля 2019, 11:00

Кузнецова разберётся в ЧП с детьми, найденными в захламлённой квартире в Мытищах

Анна Кузнецова. Фото: © Instagram/anna_jurevna

Анна Кузнецова. Фото: © Instagram/anna_jurevna

Несовершеннолетних, которым нужна помощь дефектолога и логопеда, забрали органы опеки.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова разберётся в ситуации с четырьмя детьми, обнаруженными в захламлённой квартире с антисанитарными условиями в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

Необходимые запросы направлены в органы опеки, офис уполномоченного разбирается в ситуации.

Как ранее писал Лайф, в Московской области обеспокоенные состоянием детей соседи вызвали полицию. В квартире обнаружили четверых детей возрастом от двух до восьми лет. В отношении их матери возбудили уголовное дело. На кадрах из квартиры видно, что не посещавшие детсад и школу дети жили в ужасных условиях.

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Эмила Сидорова
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