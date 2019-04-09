Кузнецова разберётся в ЧП с детьми, найденными в захламлённой квартире в Мытищах

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова разберётся в ситуации с четырьмя детьми, обнаруженными в захламлённой квартире с антисанитарными условиями в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

Как ранее писал Лайф, в Московской области обеспокоенные состоянием детей соседи вызвали полицию. В квартире обнаружили четверых детей возрастом от двух до восьми лет. В отношении их матери возбудили уголовное дело. На кадрах из квартиры видно, что не посещавшие детсад и школу дети жили в ужасных условиях.