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Регион
Опубликовано 9 апреля 2019, 11:42

Депутаты предлагают обязать супермаркеты принимать стеклотару

Фото: ©РИА Новости/Александр Поготов

Фото: ©РИА Новости/Александр Поготов

По мнению парламентариев, это будет способствовать многократному сокращению вредных отходов.

Депутаты фракции партии "Справедливая Россия" в Госдуме РФ разработали законопроект, согласно которому торговые сети могут обязать принимать стеклотару, сообщает агентство "Москва".

Как пояснил депутат Олег Нилов, принимать стеклотару, пластиковую тару и посуду могут вменить в обязанность крупным торговым организациям, сетям, маркетам. Он уточнил, что речь идёт о вредных для природы и полезных для переработки отходах.

Напомним, возобновить массовую сдачу стеклотары хотели ещё в 2017 году.

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Эмила Сидорова
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