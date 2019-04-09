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Опубликовано 9 апреля 2019, 13:30

Звезда "Чёрной Пантеры" стала автором нового интернет-мема

Фото: © Кадр из видео YouTube/Access

Фото: © Кадр из видео YouTube/Access

Чедвик Боузман делал всё возможное, чтобы не раскрыть сюжет фильма "Мстители. Финал".

Актёр Чедвик Боузман абсолютно случайно создал новый мем, который тут же стал популярным в Сети. Произошло это после того, как в Интернет попало видео с его недавним интервью.

Журналистка попыталась получить от актёра информацию о будущем фильме "Мстители. Финал". Во время интервью женщина пыталась заставить его поделиться хоть какими-то подробностями о будущей ленте.

Это я отменяю свои планы.

Когда люди спрашивают, как у меня дела с написанием [книги].

Когда улизнул из дома, чтобы пойти на вечеринку, а мама присылает тебе СМС: "Тащи свой зад домой".

Актёр на все вопросы журналистки отвечал только двумя словами: "Я мёртв". В фильме "Мстители. Война бесконечности" герой Чедвика Боузмана (король Т'Чалла, Чёрная Пантера) погиб.

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Сергей Сурепин
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