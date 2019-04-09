Госдума в первом чтении приняла проект о повышении пенсий ветеранам ВОВ

Закон в случае его вступления в силу позволит увеличить выплаты в среднем на 9,5 тысячи рублей в месяц.

Госдума в первом чтении приняла законопроект об увеличении пенсии для ветеранов Великой Отечественной войны.

— Пенсии <…> будут исчисляться без ограничения размера денежного довольствия, — говорится в пояснительной записке.

Выплаты положены фронтовикам, участвовавшим в боевых действиях в составе действующей армии, обладателям медали "За оборону Ленинграда" и инвалидам с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период ВОВ.

На выплаты планируется выделить 0,95 миллиарда рублей в 2019 году и до 1,42 миллиарда рублей в дальнейшем. В настоящее время у уволившихся с военной или приравненной к ней службы пенсии рассчитываются из оклада по должности, воинскому званию и ежемесячной надбавке за выслугу лет.

С 2012 года оклад по должности и званию учитывался в размере 54% при расчёте пенсионных выплат, рассчитывалось, что сумма должна увеличиваться каждый год, постепенно достигая 100%. На данный момент объём учитываемого денежного довольствия увеличился до 72,23%.

В случае принятия проекта закон вступит в силу с 1 мая 2019 года.