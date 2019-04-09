Президент Исландии заговорил по-русски о дружбе
Он рассказал, что учил великий и могучий много лет назад. Зал встретил его слова аплодисментами.
Видео: ©L!FE / Павел Баранов
Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон на русском языке обратился к участникам V Международного арктического форума "Арктика — территория диалога" в Санкт-Петербурге.
— Дорогие гости, чуть-чуть по-русски в конце. Говорю плохо... Учил много лет назад. Забыл почти всё. Но это я помню. Это могу сказать и это я хочу сказать: нет ничего дороже на этой земле, чем настоящая дружба, — сказал политик.
Ранее Лайф писал, что в этом году в форуме примут участие лидеры Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции, а также представители Дании, Канады, США, Индии, Кореи, Китая, Японии и других стран. С некоторыми из коллег президент РФ Владимир Путин проведёт отдельные встречи.