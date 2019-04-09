Он рассказал, что учил великий и могучий много лет назад. Зал встретил его слова аплодисментами.

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Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон на русском языке обратился к участникам V Международного арктического форума "Арктика — территория диалога" в Санкт-Петербурге.

— Дорогие гости, чуть-чуть по-русски в конце. Говорю плохо... Учил много лет назад. Забыл почти всё. Но это я помню. Это могу сказать и это я хочу сказать: нет ничего дороже на этой земле, чем настоящая дружба, — сказал политик.