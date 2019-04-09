Путин и премьер Швеции устроили стихотворный баттл — видео
Политики процитировали отрывки из "Медного всадника" и "Полтавы" Александра Сергеевича Пушкина.
Видео: © L!FE / Павел Баранов
Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен, принимающий участие в Арктическом форуме в Санкт-Петербурге, признался, что этот город напоминает ему о мирных и не очень временах в истории российско-шведских отношений. Он процитировал отрывок из повести "Медный всадник" Александра Пушкина:
— Отсель грозить мы будем шведу,
Здесь будет город заложён
Назло надменному соседу.
Этими словами Стефан Лёвен вызвал улыбки и смех у собравшихся.
— Ура! Мы ломим, гнутся шведы, — в свою очередь процитировал Пушкина Владимир Путин.
Ранее на мероприятии отличился президент Исландии: Гвюдни Йоуханнессон на русском языке рассказал о важности дружбы. Лайф публиковал видео его обращения к гостям форума.