Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен, принимающий участие в Арктическом форуме в Санкт-Петербурге, признался, что этот город напоминает ему о мирных и не очень временах в истории российско-шведских отношений. Он процитировал отрывок из повести "Медный всадник" Александра Пушкина: