Россиянам хотят запретить перевозить более 600 сигарет

Авторы инициативы предлагают запретить перевозить "более 600 сигарет, или 150 сигар (сигарилл), или 750 г табака, или указанных изделий в ассортименте общим весом не более 750 г на одного человека". В пояснительной записке к документу говорится об угрозе неконтролируемого оборота табачных изделий для экономических интересов России. Также отмечается,что рост нелегальной торговли приводит к сокращению доходов бюджетов всех уровней.