Россиянам хотят запретить перевозить более 600 сигарет
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За превышение данного объёма предлагается ввести административную ответственность.
В России предлагают установить максимальный объём табачной продукции для свободного перемещения по территории страны гражданами. Соответствующий законопроект уже внесён в Госдуму.
Авторы инициативы предлагают запретить перевозить "более 600 сигарет, или 150 сигар (сигарилл), или 750 г табака, или указанных изделий в ассортименте общим весом не более 750 г на одного человека". В пояснительной записке к документу говорится об угрозе неконтролируемого оборота табачных изделий для экономических интересов России. Также отмечается,что рост нелегальной торговли приводит к сокращению доходов бюджетов всех уровней.
За превышение максимального объёма табачной продукции предлагается ввести административную ответственность. Законопроект разработан группой депутатов ГД и сенатором Сергеем Калашниковым.