Вооружённые люди напали на австрийский самолёт в Албании
Фото: © Twitter/Vincent Triest
Группа вооружённых людей в масках напала на самолёт компании "Австрийские авиалинии" в аэропорту албанской столицы Тираны и похитила несколько миллионов евро. Об этом сообщает Австрийское агентство печати.
Трое грабителей подобрались к самолёту, пригрозили оружием сотрудникам и украли деньги из багажного отделения. Покидая место преступления, они устроили перестрелку с полицией, в результате один из злоумышленников погиб. Пассажиры и члены экипажа не пострадали.
This is the airplane from Austrian Airlines (@_austrian) that was involved in the robbery. The airplane is still grounded. pic.twitter.com/DzLutxqgan— Vincent Triest (@VincentTriest) 9 апреля 2019 г.
По данным албанских СМИ, украденная сумма может составлять от двух до десяти миллионов евро.