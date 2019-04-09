Группа вооружённых людей в масках напала на самолёт компании "Австрийские авиалинии" в аэропорту албанской столицы Тираны и похитила несколько миллионов евро. Об этом сообщает Австрийское агентство печати.

Трое грабителей подобрались к самолёту, пригрозили оружием сотрудникам и украли деньги из багажного отделения. Покидая место преступления, они устроили перестрелку с полицией, в результате один из злоумышленников погиб. Пассажиры и члены экипажа не пострадали.

This is the airplane from Austrian Airlines (@_austrian) that was involved in the robbery. The airplane is still grounded. pic.twitter.com/DzLutxqgan — Vincent Triest (@VincentTriest) 9 апреля 2019 г.