Он также рассказал, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 10 апреля намерен обсудить будущее Арктики.

Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон считает, что отношения с Москвой переживают расцвет, несмотря на санкции. Об этом он рассказал в интервью РИА "Новости".

— Санкции, которые затруднили торговлю, есть. Но в других аспектах наши отношения расцветают, — рассказал Йоуханнессон, добавив, что у стран также есть возможности для сотрудничества.

Он добавил, что Исландия видит множество позитивных сторон в отношениях с Россией и выделяет сферы возможного сотрудничества, например рыбный промысел, утилизацию ресурсов океана.

Гвюдни Йоуханнессон принимает участие в V Международном арктическом форуме "Арктика — территория диалога" в Санкт-Петербурге. Он рассказал, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 10 апреля намерен обсудить будущее Арктики и Арктического совета.