Накануне Гвюдни Йоуханнессон заговорил по-русски во время арктического форума. Зал встретил его слова аплодисментами.

Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон в интервью РИА "Новости" заявил, что в будущем хочет вернуться к изучению русского языка.

— Я изучал современную историю в конце 1980-х. И я был очарован историей России и Советского Союза XX века. Я почувствовал, что мне стоит овладеть языком и начал его изучать, — рассказал он.

Исландский лидер отметил, что изучать русский ему пришлось всего лишь в течение года, но затем он общался по-русски с друзьями — это позволило сохранить знания.

— Но это у меня на повестке дня — заняться русским опять, когда у меня появится время. Потому что я люблю язык, я люблю культуру, я люблю богатую историю. Однажды я вернусь к изучению русского языка, — добавил политик.