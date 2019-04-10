Стало известно, сколько россияне заплатили геймерам в 2018 году

Всего геймерам удалось получить 11,6 млрд рублей в качестве оплаты игровых артефактов и пожертвований за онлайн-трансляции прохождения игр.

В 2018 году четверть интернет-пользователей в России переводила деньги напрямую геймерам. Эти люди либо покупали у них игровой контент, либо вносили пожертвования за просмотр прохождения игр. Об этом сообщила пресс-служба "Яндекс.Денег". Исследование проводилось сервисом "Яндекс.Кассы" и компанией Data Insight.

Таким образом, россияне в возрасте 14–54 года потратили за год порядка 11,6 миллиарда рублей. Всего геймерам в 2018 году платили 18 миллионов человек. Зарабатывают на продаже контента и получении донатов порядка трёх миллионов россиян (это 4,5% интернет-аудитории).