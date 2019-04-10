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Регион
Опубликовано 10 апреля 2019, 12:03

Стало известно, сколько россияне заплатили геймерам в 2018 году

Фото: © Shutterstock

Фото: © Shutterstock

Всего геймерам удалось получить 11,6 млрд рублей в качестве оплаты игровых артефактов и пожертвований за онлайн-трансляции прохождения игр.

В 2018 году четверть интернет-пользователей в России переводила деньги напрямую геймерам. Эти люди либо покупали у них игровой контент, либо вносили пожертвования за просмотр прохождения игр. Об этом сообщила пресс-служба "Яндекс.Денег". Исследование проводилось сервисом "Яндекс.Кассы" и компанией Data Insight.

Таким образом, россияне в возрасте 14–54 года потратили за год порядка 11,6 миллиарда рублей. Всего геймерам в 2018 году платили 18 миллионов человек. Зарабатывают на продаже контента и получении донатов порядка трёх миллионов россиян (это 4,5% интернет-аудитории).

Согласно исследованию, покупки у геймеров делают примерно 15 миллионов человек, а оставляют пожертвования за просмотр прохождения игр — порядка 10 миллионов. В среднем пользователи оставляют геймерам 350 рублей за раз.

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Сергей Сурепин
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