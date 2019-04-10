В Госдуме приняли закон об аукционах по ловле краба

Закон об аукционах, на которых предлагается распределять квоты на вылов краба, приняла Госдума в третьем чтении. В Минсельхозе оценили доходы в бюджет после принятия закона в 82 миллиарда рублей в 2019–2020 годах.

— На сегодняшний день эта отрасль представляет собой следующее: 60 миллиардов рублей ежегодного оборота, рентабельность бизнеса доходит до 100%, при этом вся отрасль принадлежит десяти бенефициарам, а государство всего в год получает 388 миллионов рублей за пользование этим ресурсом, то есть менее 1%, — объяснил необходимость этого законопроекта председатель Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.