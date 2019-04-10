Слуцкого дисквалифицировали на один матч за критику судьи
Вместо экс-тренера сборной России руководить "Витессом" будет его помощник Олег Яровинский.
Эмоциональная речь в адрес арбитра матча "Витесса" и ПСВ не прошла даром для Леонида Слуцкого. Наставника клуба из Арнема дисквалифицировали на один матч. Его место на бровке займёт помощник Олег Яровинский.
— Достаточно много было сказано о ситуации в последние дни. Я думаю, самое главное, чтобы команда как можно лучше подготовилась к финальной стадии соревнований. Теперь мы сосредоточимся на этом, — цитирует Слуцкого официальный сайт клуба.
Дисквалификация Слуцкого распространяется и на второй матч, но уже в условном формате. То есть тренер будет присутствовать на бровке, но в случае аналогичного проступка его ждёт уже более суровое наказание.
Напомним, после матча с ПСВ Слуцкий был недоволен решениями арбитра, а также раскритиковал его поведение, назвав судью эгоистичным и высокомерным.
💬 | Leonid Slutskiy noemt Serdar Gözübüyük 'de slechtste scheidsrechter van de wereld'.— FOX Sports (@FOXSportsnl) 7 апреля 2019 г.
"Hij denkt dat hij God is."#vitpsvhttps://t.co/zmDUhpmGCW pic.twitter.com/C64oGJ0anA