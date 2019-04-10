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Регион
Опубликовано 10 апреля 2019, 12:37

Слуцкого дисквалифицировали на один матч за критику судьи

Вместо экс-тренера сборной России руководить "Витессом" будет его помощник Олег Яровинский.

Эмоциональная речь в адрес арбитра матча "Витесса" и ПСВ не прошла даром для Леонида Слуцкого. Наставника клуба из Арнема дисквалифицировали на один матч. Его место на бровке займёт помощник Олег Яровинский.

Достаточно много было сказано о ситуации в последние дни. Я думаю, самое главное, чтобы команда как можно лучше подготовилась к финальной стадии соревнований. Теперь мы сосредоточимся на этом, — цитирует Слуцкого официальный сайт клуба.

Дисквалификация Слуцкого распространяется и на второй матч, но уже в условном формате. То есть тренер будет присутствовать на бровке, но в случае аналогичного проступка его ждёт уже более суровое наказание.

Напомним, после матча с ПСВ Слуцкий был недоволен решениями арбитра, а также раскритиковал его поведение, назвав судью эгоистичным и высокомерным.

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Дмитрий Садылко
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