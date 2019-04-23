Выше рынка. Как Сбербанк "разводит" клиентов при покупке автомобилей

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Как это работает "у них"

Стабильнее и надёжнее всего лизинг работает в США. В этой стране схема покупка любого автомобиля крайне проста: имея на руках пару тысяч долларов, можно прийти в салон официального дилера и уехать домой на новеньком дорогом авто. Условия простые: машина выдаётся клиенту на срок от одного до трёх лет, а ежемесячные платежи, в зависимости от марки и модели, составляют от 200 до 1500 долларов. К примеру, за лизинг Lexus IS 2018 года американские дилеры просят всего 400 долларов в месяц, а новый Mercedes C-класса обойдётся в 750 долларов. После того как лизинговый договор истекает, клиент может либо продлить его, либо вернуть автомобиль дилеру и выбрать новый на (как правило) более удобных условиях.

Владельцы лизинговых автомобилей в США отмечают, что лизинг существенно удобнее обычного автокредита: дешевеет машина или нет, проценты никого не интересуют, а каждые два-три года есть возможность получать новый автомобиль без выкупа. Если не допускать просрочек платежа, такая схема владения автомобилем позволяет не только экономить на страховках и обслуживании (которые никому не навязываются даже официальными дилерами), но и влияет на размер ежемесячных выплат. Правда, в России лизинговую схему решили реализовать по-своему.

Деньги ваши — условия наши

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Российский лизинг — суров и беспощаден. Прежде всего — потому что физическим лицам доступ к нему закрыт. При этом у компании "Сбербанк Лизинг" — "дочки" крупного финансового учреждения — к потенциальным клиентам имеется целый ряд требований. К примеру, на организацию нельзя оформить лизинговую машину, если форма её регистрации — некоммерческая или относится к финансовому институту. Другое требование, согласно которому компания должна существовать больше года, вполне понятно — никто не станет рисковать дорогими автомобилями, стоимость которых оценивается в несколько миллионов рублей.

Попытка заработать на популярном западном инструменте финансирования непонятна. Если в США восемь из десяти клиентов лизинговых программ — обычные люди, то в России заключение лизинговых договоров с физическими лицами почти не практикуется, а если и практикуется, то лишь в отдельных случаях и у отдельно взятых автомобильных дилеров. При этом почти во всех лизинговых программах от клиента требуют внушительный аванс. Проще всего это показать на примере одного из самых популярных автомобилей в стране — Hyundai Solaris. Самая простая комплектация на механике в одном из дилерских центров в Москве обойдётся в 750 тыс. рублей.

Если сравнивать подходы американских дилеров и российских, то в нашей стране с клиента дерут сразу три шкуры. Минимальный аванс — 20 процентов, или где-то 300 тыс. рублей. Ежемесячный платёж — на уровне 11–12 тыс. рублей в месяц, а по окончании срока лизинга придётся либо выкупать автомобиль в собственность, либо отдать его обратно. Естественно, внесённый аванс никто возвращать не будет, а для заключения следующего договора придётся готовить еще 300–350 тыс. рублей.

В США за сопоставимые деньги можно купить совершенно другой автомобиль. За 7–8 тыс. долларов первоначального взноса и 450–500 долларов можно взять приличный Mercedes Е-класса. Есть варианты и попроще — за 3,5 тыс. долларов аванса и 600 долларов ежемесячно можно стать обладателем нового авто Ford Mustang. Правда, все эти варианты возможны лишь в том случае, если кредитная история уже имеется, а человек проживает на территории США более полутора лет.

Особенный подход

Фото: © РИА Новости / Евгений Самарин

Если бегло просмотреть объявления "Сбербанка Лизинг" и на сайте, и в объявлениях на популярных площадках вроде Avito, становится понятно, что с ценообразованием происходит что-то странное. К примеру, топовые седаны BMW или Mercedes продаются по вполне рыночным ценам и на неплохих условиях, в то время как на бюджетных автомобилях "дочка" Сбербанка наживается по-крупному. Если взять за пример всё тот же Hyundai Solaris в самой простой комплектации, то "Сбербанк Лизинг" просит за такой автомобиль уже не 750 тыс. рублей, а почти 850. При этом условия покупки гуманными назвать нельзя.

Во-первых, такой автомобиль по-прежнему нельзя купить физическим лицам. Во-вторых, сумма ежемесячного платежа при авансе в 300 тыс. рублей составит почти 20 тыс. рублей. Для потенциального обладателя бюджетного автомобиля — это серьёзная нагрузка, но большой платёж по лизингу — ещё не самое страшное. Доступность "сберовского" лизинга обрывается ещё на этапе подготовки и просчёта конечной стоимости продукта.

Даже при условии, что лизинг от Сбербанка существенно дешевле обычных автокредитов, полная стоимость того же Hyundai Solaris с простой механической коробкой передач составит 1 млн 105 тыс. рублей. Больше миллиона рублей за пустой автомобиль. Такая цена для обычного клиента воспринимается как оскорбительная, особенно с учётом того, что официальные дилеры продают за один миллион рублей топовые версии Hyundai Solaris на автомате, с климат-контролем и "на полном фарше".

В пресс-службе "Сбербанка Лизинг" пояснили, что лизинговую ставку условно можно разложить на четыре составляющих. Первая — стоимость фондирования для лизинговой компании, стоимость привлекаемых денег. Вторая — плата за принимаемый риск, которая включает два основных риска: риск на актив и кредитный риск по клиенту. Директор Управления по работе с партнёрами "Сбербанка Лизинг" Андрей Гетманюк отметил, что, исходя из применяемых коэффициентов, формируется дополнительный процент.

Третья — расходы компании на проведение сделки, куда входят расходы на персонал, административно-хозяйственные расходы и т. п. Четвёртая — маржа лизинговой компании, которая формируется, исходя из ожиданий акционера и реалий рынка Андрей Гетманюк

Такой подход почти везде

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Нетрудно догадаться, что на другие (более-менее) бюджетные модели "Сбербанк Лизинг" тоже распространяет оверпрайс. Например, за Volkswagen Polo, который (по конфигуратору на официальном сайте) стоит 680 тыс. рублей, продавцы "Сбербанка Лизинг" просят 1 млн 167 тыс. рублей. Притом что первоначальный взнос составляет почти 500 тыс. рублей. Исключений в таком подходе практически нет — BMW 3-й серии, седаны D-класса (от Toyota и KIA) — почти все автомобили "висят" по объявлениям существенно выше рынка.