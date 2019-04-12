Красный чертёнок. Что нужно знать о фильме "Хеллбой"?

Хеллбой — кто он?

Фото: © Кадр из фильма

Вымышленный персонаж из комиксов, издаваемых Dark Horse. Впервые о герое заговорили в 1993 году, после чего он всё чаще стал появляться на страницах печатных изданий. Родился наш Анунг Ун Рама (настоящее имя Хеллбоя) прямиком в аду. На Земле он оказался после таинственного ритуала, который проводили оккультисты Третьего рейха, но позже попал к американцам и позволил уравновесить силы во Второй мировой войне.

На что способен Хеллбой?

Фото: © Кадр из фильма

У демона нечеловеческая сила и выносливость. Хеллбой может исцелять свои раны, а также он неуязвим к огню. Вместе с этим Хеллбой способен оживлять умерших и разговаривать с ними, дабы получать необходимую информацию. Из-за воспитания в кругу американских военных наш герой в совершенстве владеет огнестрельным и холодным оружием.

Кто снял новый фильм?

Фото: © Richard Shotwell / Invision / AP

Режиссёр — британец Нил Маршалл. До этого он уже работал над "кровавыми" фильмами и сериалами. В послужном списке британца: "Центурион" (исторический эпос), "Псы-воины" (боевик про оборотней), "Судный день" (антиутопия с уймой эффектных убийств). Также Маршалл снял один из лучших эпизодов "Игры престолов" (про битву на Черноводной). По сравнению с Гильермо дель Торо, британец решил сделать максимально жестокий фильм (новый "Хеллбой" получил рейтинг 18+, в то время как дель Торо снимал семейное кино с рейтингом 13+).

А главные роли за кем?

Главного героя (Хеллбоя) сыграл Дэвид Харбор. Это культовый актёр, который заработал популярность благодаря сериалам "Банши", "Служба новостей", "Очень странные дела" и многим другим. Также он играл Декстера в "Отряде самоубийц". Главную злодейку сыграла Милла Йовович. Звезде "Обители зла" досталась роль Нимуэ, древней британской ведьмы. Её задача — уничтожить всё человечество. Земного отца Хеллбоя сыграл Иэн Макшейн (один из "Американских богов").

Что с прошлыми фильмами?

Фото: © AP Photo / Dan Steinberg

До этого было три фильма о Хеллбое. Все три снял Гильермо дель Торо (тот самый дядя, ответственный за оскароносную "Форму воды"). Трилогию дель Торо так и не завершили, посчитав, что он снова снимет крутое кино для фанатов, а коммерческого успеха оно не получит (первая лента не окупила свой бюджет даже в два раза, аналогичная ситуация произошла и со следующими фильмами). Новая лента будет отличаться от работы дель Торо. Да, нам тоже покажут появление Хеллбоя на Земле, но за основу уже взят сюжет из других частей комикса, которые до этого не адаптировали на большом экране. Речь идёт о "Зове тьмы", "Шторме и ярости" и "Дикой охоте". Все три комикса рассказывают о кровавых сражениях героя.

Каковы шансы на успех?