Депутат Госдумы объяснила, почему матерится в соцсетях

Ольга Алимова заявила, что до использования бранных слов её довело решение большинства депутатов работать с 12 часов дня.

Депутат Госдумы РФ Ольга Алимова, которая использовала завуалированное ругательство в посте на своей странице в Facebook, заявила радиостанции "Говорит Москва", что и Пушкин позволял себе нецензурную брань, а она будет на него равняться.

Сама женщина была раздосадована тем, что депутаты приняли решение проводить заседания с 12:00 до 16:00. Ранее график работы был с 10:00 до 18:00 с перерывами согласно Трудовому кодексу РФ.

— ... есть вещи, которые творятся в стране, можно их назвать одним словом, и оно отразит истинную суть. Я не злоупотребляю. Не приравниваю себя к Пушкину, но Пушкин тоже иногда это себе позволял, обозначая суть проблемы. Поэтому буду равняться на Пушкина, — сказала депутат.