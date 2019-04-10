Президент РФ Владимир Путин встретился в Санкт-Петербурге со своим исландским коллегой Гвюдни Йоуханнессоном.

— Хочу поблагодарить за то, что вы сочли возможным принять наше предложение и приехать в Петербург на Арктический форум, — сказал Путин, приветствуя гостя.

Российский президент добавил, что накануне было содержательное общение и во время рабочего обеда участников форума. Они обменялись мнениями о ситуации в Арктике и в мире в целом.

— Что касается наших отношений, они всегда носят конструктивный характер, — добавил Путин.