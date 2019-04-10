Александр Головин признался, что хотел бы стать киберспортсменом

Футболист "Монако" и сборной России Александр Головин рассказал, какие видеоигры ему нравятся. Вместе с этим он признался, что хотел бы стать киберспортсменом. Об этом он рассказал в интервью для YouTube-канала "Красава".

По словам Головина, больше всего он играет в Counter-Strike, даже вместе с другим футболистом — Фёдором Смоловым. При этом в Dota 2 он наиграл порядка 3000 часов. Спортсмен признался, что хотел бы стать киберспортсменом, а также подчеркнул, что они тренируются намного больше футболистов, проводя за игрой по 18 часов в день.