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Регион
Опубликовано 10 апреля 2019, 14:24

Александр Головин признался, что хотел бы стать киберспортсменом

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

По словам члена сборной России, игроки в Counter-Strike тренируются намного больше футболистов.

Футболист "Монако" и сборной России Александр Головин рассказал, какие видеоигры ему нравятся. Вместе с этим он признался, что хотел бы стать киберспортсменом. Об этом он рассказал в интервью для YouTube-канала "Красава".

По словам Головина, больше всего он играет в Counter-Strike, даже вместе с другим футболистом — Фёдором Смоловым. При этом в Dota 2 он наиграл порядка 3000 часов. Спортсмен признался, что хотел бы стать киберспортсменом, а также подчеркнул, что они тренируются намного больше футболистов, проводя за игрой по 18 часов в день.

Головин добавил, что он покупает косметические предметы в играх. Правда, крупных покупок (вроде ножей за 117 тысяч рублей) спортсмен не делал.

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Сергей Сурепин
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