На этой неделе покажут новую игру по "Звёздным войнам"
Фото: © twitter.com/Star Wars
Разработчиками выступают Electronic Arts и Respawn, а проект получил название Star Wars Jedi: Fallen Order.
Компания Electronic Arts анонсировала презентацию Star Wars Jedi: Fallen Order. Теперь мы знаем, когда будут известны подробности о новой игре.
Официальная презентация пройдёт 13 апреля. Начало запланировано на 21:00 по московскому времени. О том, что игру покажут в рамках Star Wars Celebration, стало известно ещё в феврале.
В настоящий момент известно, что Star Wars Jedi: Fallen Order расскажет о событиях, которые произошли между третьим и четвёртым эпизодами культовой киносаги. Главный герой игры — падаван Кэл, ему удалось выжить после Приказа 66, когда армия клонов по приказу Палпатина пошла истреблять джедаев.