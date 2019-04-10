На этой неделе покажут новую игру по "Звёздным войнам"

Разработчиками выступают Electronic Arts и Respawn, а проект получил название Star Wars Jedi: Fallen Order.

Компания Electronic Arts анонсировала презентацию Star Wars Jedi: Fallen Order. Теперь мы знаем, когда будут известны подробности о новой игре.

Официальная презентация пройдёт 13 апреля. Начало запланировано на 21:00 по московскому времени. О том, что игру покажут в рамках Star Wars Celebration, стало известно ещё в феврале.