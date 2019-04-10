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Регион
Опубликовано 10 апреля 2019, 13:24

На этой неделе покажут новую игру по "Звёздным войнам"

Фото: © twitter.com/Star Wars

Фото: © twitter.com/Star Wars

Разработчиками выступают Electronic Arts и Respawn, а проект получил название Star Wars Jedi: Fallen Order.

Компания Electronic Arts анонсировала презентацию Star Wars Jedi: Fallen Order. Теперь мы знаем, когда будут известны подробности о новой игре.

Официальная презентация пройдёт 13 апреля. Начало запланировано на 21:00 по московскому времени. О том, что игру покажут в рамках Star Wars Celebration, стало известно ещё в феврале.

В настоящий момент известно, что Star Wars Jedi: Fallen Order расскажет о событиях, которые произошли между третьим и четвёртым эпизодами культовой киносаги. Главный герой игры — падаван Кэл, ему удалось выжить после Приказа 66, когда армия клонов по приказу Палпатина пошла истреблять джедаев.

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Сергей Сурепин
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