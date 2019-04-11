Госдума приняла во втором чтении законопроект о надёжном Интернете

Госдума приняла во втором чтении законопроект об обеспечении автономной работы Рунета в случае отключения от Глобальной сети. Ко второму чтению в текст документа было внесено 27 поправок.

Авторами инициативы выступили глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой.

После голосования слово взял глава Комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин. Он попросил рассмотреть документ в третьем чтении 16 апреля.