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Регион
Опубликовано 11 апреля 2019, 11:31

Госдума приняла во втором чтении законопроект о надёжном Интернете

Фото: © Агентство городских новостей "Москва"

Фото: © Агентство городских новостей "Москва"

Госдума приняла во втором чтении законопроект об обеспечении автономной работы Рунета в случае отключения от Глобальной сети. Ко второму чтению в текст документа было внесено 27 поправок.

Авторами инициативы выступили глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой.

После голосования слово взял глава Комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин. Он попросил рассмотреть документ в третьем чтении 16 апреля.

Как уже сообщал Лайф, документ предусматривает защитные меры для обеспечения долгосрочной и устойчивой работы Интернета в России.

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Алексей Берковиц
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