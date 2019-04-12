Толщина его корпуса — 19,9 мм. Ноутбук выполнен из облегчённого сплава алюминия, пластика в конструкции почти нет. Диагональ экрана — 15,6 дюйма, он сделан по технологии IPS, его разрешение — Full HD, частота обновления — 144 Гц, а время отклика — 3 мс. Дисплей занимает 78% крышки. Из разъёмов на корпусе — гигабитный LAN-порт, HDMI, четыре Type-A, Type-C и кардридер.