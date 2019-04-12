Топилин вновь заявил о рекордном росте зарплат в России
Фото: © РИА Новости/Андрей Иглов
По данным Минтруда, в 2018 году размер реальных выплат увеличился на 6,8%. И это рекордный показатель за шесть лет.
О рекордных с 2012 года темпах роста зарплат россиян заявил в пятницу глава Минтруда Максим Топилин на расширенном заседании коллегии ведомства.
— В прошлом году увеличилась реальная заработная плата на 6,8% — это самый высокий показатель с 2012 года, — приводит слова министра ТАСС.
Напомним, осенью прошлого года Топилин заявил, что заработные платы в России растут "беспрецедентными темпами" как в реальном, так и в номинальном выражении. Положительную тенденцию он связывал с установлением минимального размера оплаты труда на уровне прожиточного минимума.
С оценкой чиновника тогда не все согласились, однако Топилин объяснил это так: "каждый меряет по себе", так как у кого-то доход увеличивается больше, у кого-то меньше. Он добавил, что сам ничего не придумывает и опирается на те данные, что предоставляет Росстат.