Топилин вновь заявил о рекордном росте зарплат в России

По данным Минтруда, в 2018 году размер реальных выплат увеличился на 6,8%. И это рекордный показатель за шесть лет.

О рекордных с 2012 года темпах роста зарплат россиян заявил в пятницу глава Минтруда Максим Топилин на расширенном заседании коллегии ведомства.

— В прошлом году увеличилась реальная заработная плата на 6,8% — это самый высокий показатель с 2012 года, — приводит слова министра ТАСС.

Напомним, осенью прошлого года Топилин заявил, что заработные платы в России растут "беспрецедентными темпами" как в реальном, так и в номинальном выражении. Положительную тенденцию он связывал с установлением минимального размера оплаты труда на уровне прожиточного минимума.