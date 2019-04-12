PlayerUnknown's Battlegrounds запретили в ещё одной стране

На этот раз компьютерную игру назвали запрещённой в Непале из-за плохой успеваемости школьников.

Правительство Непала запретило в стране PlayerUnknown's Battlegrounds. Об этом сообщает Reuters.

Причина — зависимость у молодёжи. Местные власти говорят, что "королевская битва" негативно сказывается на обучении молодых людей. Теперь мобильные операторы и интернет-провайдеры страны блокируют доступ к популярной игре.

В Правительстве Непала заявили, что властям неизвестны случаи, когда зависимость от шутера приводила к трагическому исходу. Что же касается родителей, то они обеспокоены, что PUBG отвлекает детей от учёбы и делам по дому.