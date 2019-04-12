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Опубликовано 12 апреля 2019, 15:43

PlayerUnknown's Battlegrounds запретили в ещё одной стране

Скриншот видео: youtube/PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS

Скриншот видео: youtube/PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS

На этот раз компьютерную игру назвали запрещённой в Непале из-за плохой успеваемости школьников.

Правительство Непала запретило в стране PlayerUnknown's Battlegrounds. Об этом сообщает Reuters.

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Причина — зависимость у молодёжи. Местные власти говорят, что "королевская битва" негативно сказывается на обучении молодых людей. Теперь мобильные операторы и интернет-провайдеры страны блокируют доступ к популярной игре.

В Правительстве Непала заявили, что властям неизвестны случаи, когда зависимость от шутера приводила к трагическому исходу. Что же касается родителей, то они обеспокоены, что PUBG отвлекает детей от учёбы и делам по дому.

Напомним, в конце марта мобильную версию PlayerUnknownʼs Battlegrounds запретили в Индии.

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Сергей Сурепин
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