Названа победительница конкурса "Мисс Россия — 2019"
Алина Санько. Фото: © VK/МИСС РОССИЯ
Победительницей конкурса "Мисс Россия — 2019" стала уроженка Азова Ростовской области Алина Санько.
При этом "мисс Россия — 2018" Юлия Полячихина вручила красавице эксклюзивную корону с пожеланиями.
Алина Санько получила грант на обучение в любом вузе мира. Королеве подарят автомобиль и 3 миллиона рублей. Также 20-летняя девушка будет представлять Россию на международном уровне — подиумах "Мисс мира" и "Мисс Вселенная".
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Дорогие мои!!! Всех очень и очень благодарю за Вашу поддержку 🧚🏼♀️🧚🏼♀️🧚🏼♀️ Давайте не будем останавливаться,ведь Это невероятно важное голосование, Пожалуйста,помогите мне своими голосами!❤️ Голосовать можно каждый день!!! Ссылка в шапке профиля , Подробная инструкция в сториз❤️ Мне очень нужны Ваши голоса👑🙌🏼 #missrussia2019 #миссроссия2019
Санько является студенткой третьего курса Московского университета землеустройства. Красавица учится на архитектурном факультете. Девушка призналась, что увлекается живописью и литературой.
— В будущем я хочу максимально развить свой потенциал, свои творческие способности, путешествовать — объездить весь мир, совершенствоваться и работать над собой, — призналась Алина в интервью "Комсомольской правде".
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Родные ,любимые мои!!! Мы так этого ждали 🙌🏼 Наконец-то это свершилось 😍 Началось голосование на официальном сайте Мисс Россия! Мне посчастливилось представлять мой родной город Азов!! Я невообразимо рада каждому из Вас И очень-очень надеюсь на Вашу поддержку!!! Голосовать можно каждый день бесплатно через вконтакте или фейсбук!❤️ссылку прикрепила в шапке профиля☝🏼 По итогам ,девушки,набравшие большее количество голосов попадают в ТОП 20!!! Ваша поддержка сейчас мне как никогда нужна!!!!🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️❤️ Давайте поднажмем , Пожалуйста,максимальный репост!!!❤️
Первой "вице-мисс" стала 20-летняя Арина Верина из Екатеринбурга, а второй "вице-мисс" конкурса — 19-летняя Ралина Арабова, представляющая Татарстан.
Лайф провёл прямую трансляцию конкурса.