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Опубликовано 14 апреля 2019, 06:07

В Непале разбился легкомоторный пассажирский самолёт

Фото: © Flickr/Paul

Фото: © Flickr/Paul

По предварительным данным, жертвами трагедии стали два человека, ещё трое получили различные травмы.

В аэропорту города Лукла в Непале произошло крушение легкомоторного самолёта. Как сообщает местное издание The Kathmandu Post, пассажирский борт потерял управление во время взлёта и столкнулся с двумя стоявшими на взлётно-посадочной полосе вертолётами.

По сообщениям администрации аэропорта, известно как минимум о двух погибших — это командир воздушного судна и технический инспектор, находившийся рядом с вертолётами.

Ещё три человека получили различные ранения. Все они экстренно доставлены в больницы Катманду.

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Алексей Гладких
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