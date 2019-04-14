Момент столкновения самолёта и вертолётов в Непале попал на видео

Ранее сообщалось, что во время взлёта борт потерял управление и столкнулся с двумя стоящими на взлётно-посадочной полосе вертолётами.

Ранее сообщалось, что во время взлёта воздушное судно потеряло управление и столкнулось с двумя стоящими около взлётно-посадочной полосы вертолётами. В настоящее время известно о гибели пилота самолёта, а также техника и полицейского, находившихся около вертолётов.