СМИ: Скончалась вдова Слободана Милошевича
Фото: © "Вечерние новости"/Б. Влахович
Последние годы жизни женщина провела в России, где получила политическое убежище.
Вдова лидера Югославии Слободана Милошевича Мириана Маркович скончалась в Сочи на 77-м году жизни. Об этом сообщает сербская газета "Вечерние новости".
По данным издания, Мира Маркович умерла в одной из больниц российского курортного города — последнюю неделю женщина находилась в тяжёлом состоянии. Отмечается, что вдова Милошевича перенесла четыре операции, потому врачи не хотели делать прогнозов относительно её выздоровления.
В 2005 году женщина была объявлена в международный розыск. Последние годы Маркович провела в России, где ей выдали политическое убежище.
Где будет похоронена Маркович, не уточняется. По словам её близкого друга, дети Маркович не будут просить позволить похоронить её на родине, в Сербии.