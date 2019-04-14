Последние годы жизни женщина провела в России, где получила политическое убежище.

Вдова лидера Югославии Слободана Милошевича Мириана Маркович скончалась в Сочи на 77-м году жизни. Об этом сообщает сербская газета "Вечерние новости".

По данным издания, Мира Маркович умерла в одной из больниц российского курортного города — последнюю неделю женщина находилась в тяжёлом состоянии. Отмечается, что вдова Милошевича перенесла четыре операции, потому врачи не хотели делать прогнозов относительно её выздоровления.

В 2005 году женщина была объявлена в международный розыск. Последние годы Маркович провела в России, где ей выдали политическое убежище.