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Опубликовано 15 апреля 2019, 06:03

Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей

Фото: ©РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Фото: ©РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Сегодня, 15 апреля, примадонне российской эстрады Алле Пугачёвой исполнилось 70 лет.

В репертуар Аллы Пугачёвой входит более 500 песен на различных языках, а её дискография насчитывает порядка 100 сольных альбомов, суммарный тираж которых превысил 250 миллионов экземпляров. Кроме России и бывших стран СССР альбомы народной артистки СССР издавались в Германии, Финляндии, Швеции, Японии и других странах.

Как ранее стало известно, в честь юбилея 17 апреля состоится масштабный концерт певицы в Государственном Кремлёвском дворце в Москве. В программу войдут несколько знаменитых композиций, остальные песни будут новыми. Отмечается, что билеты были раскуплены в первый день старта продаж.

Сегодня же певица получает от близких, друзей и коллег поздравления с юбилеем. Пожелать артистке счастья уже успели дизайнер Валентин Юдашкин, бывший зять Владимир Пресняков — младший, продюсер Иосиф Пригожин, певец Игорь Николаев, модельер Вячеслав Зайцев и другие.

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Анна Сокова
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