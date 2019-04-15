Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей
Фото: ©РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Сегодня, 15 апреля, примадонне российской эстрады Алле Пугачёвой исполнилось 70 лет.
В репертуар Аллы Пугачёвой входит более 500 песен на различных языках, а её дискография насчитывает порядка 100 сольных альбомов, суммарный тираж которых превысил 250 миллионов экземпляров. Кроме России и бывших стран СССР альбомы народной артистки СССР издавались в Германии, Финляндии, Швеции, Японии и других странах.
Как ранее стало известно, в честь юбилея 17 апреля состоится масштабный концерт певицы в Государственном Кремлёвском дворце в Москве. В программу войдут несколько знаменитых композиций, остальные песни будут новыми. Отмечается, что билеты были раскуплены в первый день старта продаж.
Сегодня же певица получает от близких, друзей и коллег поздравления с юбилеем. Пожелать артистке счастья уже успели дизайнер Валентин Юдашкин, бывший зять Владимир Пресняков — младший, продюсер Иосиф Пригожин, певец Игорь Николаев, модельер Вячеслав Зайцев и другие.