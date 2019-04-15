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Опубликовано 15 апреля 2019, 11:30

Как изменилась Алла Пугачёва с начала своей карьеры: 40 лет в 10 фото

Обычно о возрасте дамы говорить не принято, но этот случай — исключение. Сегодня празднует свой 70-летний юбилей звезда мирового масштаба, Примадонна российской сцены Алла Борисовна Пугачёва. За свою жизнь она успела пройти долгий и красочный путь, а Лайф решил проиллюстрировать его несколькими фото. И, конечно же, присоединиться к поздравлениям.

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1976 год

Певица участвовала во многих престижных иностранных фестивалях и тогда же встретила будущего второго мужа — Александра Стефановича

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1980 год

У Примадонны вышло сразу два успешных альбома. И апофеозом популярности стало её выступление на Олимпиаде-80 в Москве

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1986 год

Вместе с Владимиром Кузьминым Пугачёва выпустила хит "Две звезды" и выступила недалеко от Чернобыльской АЭС, навредив здоровью

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1991 год

В этом году Примадонна была удостоена звания народной артистки СССР

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1997 год

Певица выпустила свою марку обуви, приняла участие в Евровидении и получила орден "За заслуги перед Отечеством" II степени

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2000 год

Этот и следующий год певица посвятила гастролям с программой, руку к которой приложила композитор и певица Любаша

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2005 год

Алла Борисовна активно сотрудничала с Игорем Крутым, а также стала членом Общественной палаты при Президенте Российской Федерации

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2011 год

Алла Пугачёва и Максим Галкин узаконили 10-летние отношения и в декабре расписались

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2017 год

Примадонна устроила грандиозное шоу, закончив долгий 7-летний перерыв в своей карьере

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2019 год

В этом году певица празднует своё 70-летие, а фанаты её творчества надеются на новые альбомы и концерты

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Анна Бояршина
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