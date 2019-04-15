Как изменилась Алла Пугачёва с начала своей карьеры: 40 лет в 10 фото

Обычно о возрасте дамы говорить не принято, но этот случай — исключение. Сегодня празднует свой 70-летний юбилей звезда мирового масштаба, Примадонна российской сцены Алла Борисовна Пугачёва. За свою жизнь она успела пройти долгий и красочный путь, а Лайф решил проиллюстрировать его несколькими фото. И, конечно же, присоединиться к поздравлениям.