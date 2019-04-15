Как изменилась Алла Пугачёва с начала своей карьеры: 40 лет в 10 фото
Обычно о возрасте дамы говорить не принято, но этот случай — исключение. Сегодня празднует свой 70-летний юбилей звезда мирового масштаба, Примадонна российской сцены Алла Борисовна Пугачёва. За свою жизнь она успела пройти долгий и красочный путь, а Лайф решил проиллюстрировать его несколькими фото. И, конечно же, присоединиться к поздравлениям.
1976 год
Певица участвовала во многих престижных иностранных фестивалях и тогда же встретила будущего второго мужа — Александра Стефановича
1980 год
У Примадонны вышло сразу два успешных альбома. И апофеозом популярности стало её выступление на Олимпиаде-80 в Москве
1986 год
Вместе с Владимиром Кузьминым Пугачёва выпустила хит "Две звезды" и выступила недалеко от Чернобыльской АЭС, навредив здоровью
1991 год
В этом году Примадонна была удостоена звания народной артистки СССР
1997 год
Певица выпустила свою марку обуви, приняла участие в Евровидении и получила орден "За заслуги перед Отечеством" II степени
2000 год
Этот и следующий год певица посвятила гастролям с программой, руку к которой приложила композитор и певица Любаша
2005 год
Алла Борисовна активно сотрудничала с Игорем Крутым, а также стала членом Общественной палаты при Президенте Российской Федерации
2011 год
Алла Пугачёва и Максим Галкин узаконили 10-летние отношения и в декабре расписались
2017 год
Примадонна устроила грандиозное шоу, закончив долгий 7-летний перерыв в своей карьере
2019 год
В этом году певица празднует своё 70-летие, а фанаты её творчества надеются на новые альбомы и концерты