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Регион
Опубликовано 15 апреля 2019, 09:09

Стало известно, сколько Apple потратила на разработку игр по подписке

Сумма вложения в разработку игр для нового сервиса равна годовому бюджету Гибралтара.

Apple потратила 500 миллионов долларов на разработку игр для сервиса Apple Arcade. Об этом сообщает Financial Times.

Эта сумма равна годовому доходу государственного бюджета Гибралтара. Apple Arcade — сервис игр по подписке, представленный на презентации 25 марта. Его раздел появится в магазине приложений App Store.

За ежемесячную плату пользователи получат доступ к 100 новым играм для iPhone, iPad, Mac и Apple TV. В них не будет дополнительных покупок и рекламы. Возможно, сервис выйдет как одно из нововведений в iOS 13.

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Денис Марков
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