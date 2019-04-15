Mortal Kombat 11 будут продавать в России раньше всех в мире
Фото: © MORTAL KOMBAT
Продажи игры начнутся 22 апреля в 18:00, что на день раньше, чем мировой релиз файтинга.
В России проведут ранний старт продаж игры Mortal Kombat 11. Файтинг можно будет купить 22 апреля в магазинах одной из сетей по продаже электроники.
Приобрести игру можно будет с 18:00. Файтинг начнут продавать в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Воронеже, Новосибирске, Казани, Краснодаре, Красноярске, Челябинске и Ростове-на-Дону.
Напомним, официальный релиз игры состоится 23 апреля. Файтинг Mortal Kombat 11 будет доступен на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.