Mortal Kombat 11 будут продавать в России раньше всех в мире

Продажи игры начнутся 22 апреля в 18:00, что на день раньше, чем мировой релиз файтинга.

В России проведут ранний старт продаж игры Mortal Kombat 11. Файтинг можно будет купить 22 апреля в магазинах одной из сетей по продаже электроники.

Приобрести игру можно будет с 18:00. Файтинг начнут продавать в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Воронеже, Новосибирске, Казани, Краснодаре, Красноярске, Челябинске и Ростове-на-Дону.