Консоль Xbox One без дисковода начнут продавать в мае

Новая версия устройства будет доступна за 230 евро. Презентация состоится в этом месяце.

В Сети появилась информация о том, что Microsoft в ближайшее время представит Xbox One S All Digital. У этой версии консоли не будет дисковода. Об этом сообщает VG247.

Пользователи смогут загружать игры только через Интернет. Согласно опубликованной информации, на консоли уже будут предварительно установлены три игры: Forza Horizon 3, Minecraft и Sea of Thieves.