Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 апреля 2019, 16:22

Консоль Xbox One без дисковода начнут продавать в мае

Фото: © twitter.com/Gmbox

Фото: © twitter.com/Gmbox

Новая версия устройства будет доступна за 230 евро. Презентация состоится в этом месяце.

В Сети появилась информация о том, что Microsoft в ближайшее время представит Xbox One S All Digital. У этой версии консоли не будет дисковода. Об этом сообщает VG247.

Пользователи смогут загружать игры только через Интернет. Согласно опубликованной информации, на консоли уже будут предварительно установлены три игры: Forza Horizon 3, Minecraft и Sea of Thieves.

На борту консоли будет жёсткий диск на 1 терабайт. В продаже консоль появится 7 мая, стоить она будет 230 евро.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • microsoft
  • Игры
  • геймеры
  • xboxone
  • Гаджеты
  • Технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar