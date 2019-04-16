Госдума в окончательном чтении приняла закон о надёжном Рунете
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Документ предусматривает защитные меры для обеспечения долгосрочной и устойчивой работы Интернета в нашей стране.
Госдума приняла в третьем — окончательном — чтении закон о "надёжном Рунете". Документ предусматривает защитные меры для обеспечения долгосрочной и устойчивой работы Рунета даже в случае отключения от Глобальной сети.
Авторами инициативы выступили глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой.
Согласно законопроекту, Роскомнадзор отвечает за обеспечение устойчивого, целостного и безопасного функционирования Сети на территории России.
Как уже сообщал Лайф, второе чтение состоялось 11 апреля. В текст документа было внесено 27 поправок. Планируется, что Совфед рассмотрит законопроект 22 апреля.