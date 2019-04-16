Госдума приняла во втором чтении закон об ипотечных каникулах

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект об ипотечных каникулах. Согласно документу, они могут быть предоставлены по просьбе заёмщика, если тот оказался в трудной жизненной ситуации.

Речь идёт о потере кормильца, временной нетрудоспособности на протяжении двух месяцев, инвалидности I или II группы или резком снижении семейного дохода.

— В течение всего срока ипотечных каникул переданное в залог единственное жильё не может быть изъято, — пояснили в нижней палате парламента.