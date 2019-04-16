Госдума приняла во втором чтении закон об ипотечных каникулах
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Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект об ипотечных каникулах. Согласно документу, они могут быть предоставлены по просьбе заёмщика, если тот оказался в трудной жизненной ситуации.
Речь идёт о потере кормильца, временной нетрудоспособности на протяжении двух месяцев, инвалидности I или II группы или резком снижении семейного дохода.
— В течение всего срока ипотечных каникул переданное в залог единственное жильё не может быть изъято, — пояснили в нижней палате парламента.
Как уже сообщал Лайф, в январе 2019 года в Центробанке заявили, что некоторым категориям россиян могут разрешить "ипотечные каникулы". Президент России Владимир Путин назвал такие "каникулы" вполне реализуемой мерой, после чего во время Послания Федеральному собранию предложил предусмотреть "ипотечные каникулы" для граждан, лишившихся дохода.