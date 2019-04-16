Кузнецова заявила, что каждый третий ребёнок сталкивался с травлей

Правда, знает об этой проблеме лишь каждый десятый родитель, что говорит о сложностях в понимании детей и взрослых.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила, что каждый третий ребёнок в России сталкивается с буллингом — организованной травлей.

— Каждый десятый родитель говорит о том, что знаком с темой буллинга и что ребёнок об этом рассказывал. Но каждый третий ребёнок говорит, что лично с этим сталкивался, — передаёт ТАСС слова Кузнецовой.

По словам детского омбудсмена, такое различие в статистике говорит о сложностях в понимании детей и взрослых.