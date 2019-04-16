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Регион
Опубликовано 16 апреля 2019, 15:17

Госдума ужесточила условия госзакупок для организации отдыха детей

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Теперь к конкурсу на госзакупки будут допускаться только проверенные исполнители.

Госдума приняла закон, который ужесточает условия госзакупок для организации детского отдыха. Проект внесён депутатами партии "Единая Россия" во главе с Сергеем Неверовым.

После вступления документа в силу в конкурсе по "детским" госзакупкам смогут участвовать только проверенные поставщики, которые уже доказали свою состоятельность и способность обеспечивать необходимую безопасность детям. Ранее в конкурсах выигрывали поставщики, соглашавшиеся на самую низкую цену.

Кроме того, все участники конкурса будут проходить предквалификационный отбор по специальным требованиям.

Ранее Госдума приняла во втором чтении закон об ипотечных каникулах.

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Сусанна Витвинская
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