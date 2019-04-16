Авторы Assassin’s Creed могут помочь с ремонтом собора Парижской Богоматери
Фото: © Assassin’s Creed
Для этого можно будет использовать 3D-модель храма, которая использовалась в популярной игре.
15 апреля произошёл пожар в парижском соборе Нотр-Дам-де-Пари. В настоящий момент обсуждается вариант восстановления храма, для этого уже собрали более 300 млн евро пожертвований.
Как сообщает Gpsworld, геймеры уже попросили студию Ubisoft помочь с восстановлением храма. В частности, разработчики популярной игры Assassin's Creed Unity могут предоставить 3D-модель сооружения, которая создавалась для боевика.
До этого сообщалось, что на дизайн сооружения было потрачено порядка двух лет. Сами разработчики пока не огласили свою официальную позицию по этому вопросу.