Стало известно, когда PlayStation 5 точно не выйдет

Разработчики уже вовсю работают над новой игровой консолью, однако в 2019 году ждать её не стоит.

Журнал Wired поделился первой официальной информацией о будущей игровой консоли PlayStation. Все данные о будущем гаджете изданию предоставил Марк Церни, архитектор платформы.

В настоящий момент Церни не называет консоль PlayStation 5, а описывает гаджет как PlayStation будущего поколения. Вместе с этим разработчик хочет сделать так, чтобы консоль имела фундаментальные изменения для геймеров, а не просто была более мощной чёрной коробкой.