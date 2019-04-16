Стало известно, когда PlayStation 5 точно не выйдет
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Разработчики уже вовсю работают над новой игровой консолью, однако в 2019 году ждать её не стоит.
Журнал Wired поделился первой официальной информацией о будущей игровой консоли PlayStation. Все данные о будущем гаджете изданию предоставил Марк Церни, архитектор платформы.
В настоящий момент Церни не называет консоль PlayStation 5, а описывает гаджет как PlayStation будущего поколения. Вместе с этим разработчик хочет сделать так, чтобы консоль имела фундаментальные изменения для геймеров, а не просто была более мощной чёрной коробкой.
Также стало известно, что студии уже получили специальные версии консоли, которые позволяют им создавать новые игры. Что же касается выхода будущей PlayStation, то в продаже её точно не будет в 2019 году.