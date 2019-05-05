Форрест Гамп существует, и он уже пять раз пересёк США, пробежав 25 тыс. км

40-летний уроженец Ливерпуля завершил тяжёлый шестидневный марафон под названием Marathon Des Sables. Он проходит в Марокко в одном из самых жарких мест на земле — пустыне Сахара: в полдень температура там может достигать 50 градусов Цельсия. Дистанция составляет около 250 километров, сообщает Lad Bible.

Марафонцы вынуждены бежать по каменистой местности и песчаным дюнам — ни то ни другое нельзя назвать комфортными условиями. Кроме того, они несут в рюкзаках за спиной внушительный запас еды и воды, а также снаряжение, которое может пригодиться в пустыне в случае экстренной ситуации.

В какой-то момент я начал кашлять кровью вперемешку с песком. Я видел, как людей снимают с дистанции и увозят в больницу на вертолётах. Я переживал не только за успешное завершение марафона, но и за свою жизнь Роб Поуп

Роб финишировал 14-м из 750 участников, всего он бежал 22 часа 48 минут. Это испытание, как и все предыдущие, бегун прошёл в образе Форреста Гампа. Начиная с 2001 года Роб бегает в красных шортах и кепке — таких же, какие были на персонаже Тома Хэнкса в фильме. По сюжету Форрест бегал три года и пересёк США не один раз.

Фото: © кадр из фильма "Форрест Гамп", Instagram/run.robla.run