Форрест Гамп существует, и он уже пять раз пересёк США, пробежав 25 тыс. км
Роб Поуп из Ливерпуля недавно пробежал марафон в пустыне Сахара. Это восхищает само по себе, но ещё удивительнее то, что Роб выглядит как герой фильма, сошедший с экрана в реальную жизнь.
40-летний уроженец Ливерпуля завершил тяжёлый шестидневный марафон под названием Marathon Des Sables. Он проходит в Марокко в одном из самых жарких мест на земле — пустыне Сахара: в полдень температура там может достигать 50 градусов Цельсия. Дистанция составляет около 250 километров, сообщает Lad Bible.
Марафонцы вынуждены бежать по каменистой местности и песчаным дюнам — ни то ни другое нельзя назвать комфортными условиями. Кроме того, они несут в рюкзаках за спиной внушительный запас еды и воды, а также снаряжение, которое может пригодиться в пустыне в случае экстренной ситуации.
В какой-то момент я начал кашлять кровью вперемешку с песком. Я видел, как людей снимают с дистанции и увозят в больницу на вертолётах. Я переживал не только за успешное завершение марафона, но и за свою жизнь
Роб финишировал 14-м из 750 участников, всего он бежал 22 часа 48 минут. Это испытание, как и все предыдущие, бегун прошёл в образе Форреста Гампа. Начиная с 2001 года Роб бегает в красных шортах и кепке — таких же, какие были на персонаже Тома Хэнкса в фильме. По сюжету Форрест бегал три года и пересёк США не один раз.
Фото: © кадр из фильма "Форрест Гамп", Instagram/run.robla.run
В 2016 году Роб стал первым человеком в мире, который решился повторить маршрут знаменитого киногероя, и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Отрастив бороду и облачившись в знаменитый наряд, он начал свой путь в Алабаме и с тех пор пересёк США пять раз, преодолев более 25 тысяч километров. Занимаясь бегом, он помогает собирать пожертвования для WWF — Всемирного фонда дикой природы.