99-летняя старушка стала прилежной первоклашкой, решив научиться писать и читать

Маленькой Эусебии пришлось бросить школу после смерти матери и других семейных проблем, о которых она не захотела рассказывать. Девочка едва научилась читать и писать, когда ей пришлось закончить обучение. Ни о каком высшем образовании речи не шло, сообщает Sputnik.

Она рано вышла замуж и погрязла в бытовых проблемах. Только сейчас, в 99 лет, Эусебия получила возможность посещать школу для взрослых и не пропускает ни одного урока. Всем её одноклассникам больше 18 лет, и всё же она единственная первоклашка-долгожитель.