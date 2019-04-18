99-летняя старушка стала прилежной первоклашкой, решив научиться писать и читать
Эусебия Леонор Кордаль из Аргентины вновь села за школьную парту в 99 лет. Из-за почтенного возраста она забыла, как читать и писать, но была полна решимости научиться этому заново.
Фото: © Youtube/Ruptly
Маленькой Эусебии пришлось бросить школу после смерти матери и других семейных проблем, о которых она не захотела рассказывать. Девочка едва научилась читать и писать, когда ей пришлось закончить обучение. Ни о каком высшем образовании речи не шло, сообщает Sputnik.
Фото: © YouТube/Ruptly
Она рано вышла замуж и погрязла в бытовых проблемах. Только сейчас, в 99 лет, Эусебия получила возможность посещать школу для взрослых и не пропускает ни одного урока. Всем её одноклассникам больше 18 лет, и всё же она единственная первоклашка-долгожитель.
Фото: © YouTube/Ruptly
Три дня в неделю — во вторник, среду и четверг — одна из учительниц, Патрисия, приходит к старушке домой и помогает ей добраться до школы в городе Лаприда, который находится в провинции Буэнос-Айрес. Эусебия уже научилась читать и писать, а теперь мечтает освоить компьютер.