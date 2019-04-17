Third day in a row, #Haftar's forces rain #Tripoli's residential areas with Grad rockets



Happening Now: Heavy shelling on residential areas causing panic among residents #Libya pic.twitter.com/ukBEhYVTr5 — The Libya Observer (@Lyobserver) 16 апреля 2019 г.

Не менее четырёх человек погибли, ещё 23 пострадали в результате обстрела ракетами ливийской столицы Триполи вечером 15 апреля. Об этом информирует The Libya Observer‏.

Sources from Tripoli's Abu Salim: 4 dead 23 injured so far as haftar's forces shells #Tripoli #Libya pic.twitter.com/Jnax4ZjFGJ — The Libya Observer (@Lyobserver) 16 апреля 2019 г.

По информации портала, в городе прозвучало несколько мощных взрывов, в некоторых его районах виден густой дым.

Как сообщают местные СМИ, обстрел в густонаселённых районах был произведён войсками Халифы Хафтара. По мнению некоторых изданий, это является местью за его сбитый истребитель.

Информация о погибших и пострадавших уточняется, возможно увеличение количества жертв.