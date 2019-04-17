Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара заявила, что не обстреливала гражданские объекты в Триполи.

— Этой ночью ливийская армия не применяла тяжёлое оружие в ходе военных операций, — сказал РИА "Новости" руководитель пресс-службы командования ЛНА Халифа аль-Обейди.

Он также обвинил группировки, действующие в Триполи, в преднамеренном обстреле жилых кварталов с тем, чтобы обвинить потом ливийские силы под командованием Хафтара.