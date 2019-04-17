Госдума ужесточила наказание для водителей, скрывшихся с места ДТП

Документ предполагает, что за оставление места аварии, где есть пострадавшие, водителя накажут или принудительными работами на срок до трёх лет, или лишением свободы на срок до четырёх лет. Если есть один погибший, то водителя могут приговорить к сроку от двух до семи лет тюрьмы. В случае двух и более погибших уже грозит до девяти лет лишения свободы.