Госдума ужесточила наказание для водителей, скрывшихся с места ДТП
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Стоит отметить, что речь идёт о тех авариях, в которых пострадали или погибли люди.
Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон, который ужесточает наказание для водителей, скрывшихся с места ДТП, где погибли или пострадали люди.
Документ предполагает, что за оставление места аварии, где есть пострадавшие, водителя накажут или принудительными работами на срок до трёх лет, или лишением свободы на срок до четырёх лет. Если есть один погибший, то водителя могут приговорить к сроку от двух до семи лет тюрьмы. В случае двух и более погибших уже грозит до девяти лет лишения свободы.
Отмечается, что нововведение позволит "создать равные условия в уголовном преследовании" скрывшегося с места ДТП водителя, которого при задержании уже невозможно будет проверить на алкоголь, и автовладельца, который остался рядом с разбитым авто, будучи пьяным.