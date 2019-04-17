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Опубликовано 17 апреля 2019, 09:00

Названа дата выхода фильма по Minecraft

Фото: © Pixabay

Фото: © Pixabay

Киноадаптация будет доступна в 2022 году, однако изначально премьера была запланирована на 2019-й.

Компании Mojang и Warner Bros. назвали дату выхода фильма по Minecraft. Лента будет доступна 4 марта 2022 года.

Сюжет фильма сосредоточен на девочке-подростке и её друзьях. Они должны защитить свой блочный мир от ужасного дракона по имени Эндер.

Фильм снимет Питер Соллетт ("Будь моим парнем на пять минут"). В качестве сценаристов студия наняла Аарона и Адама Ни ("Банда грабителей").

О киноадаптации стало известно ещё в 2014 году, а премьера должна была состояться в мае 2019-м. Тогда же сообщалось, что фильм однозначно получит продолжение.

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Сергей Сурепин
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