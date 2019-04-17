В России нашли двух новых миллиардеров
Основатели компании Playrix Игорь и Дмитрий Бухман. Фото: © Facebook/Playrix
Их компания добилась успеха на рынке создания игр. Самые известные из продуктов — Gardenscapes и её сиквел Homescapes.
Bloomberg внесло в свой Billionaires Index двух новых миллиардеров из России. Речь идёт об основателях компании — разработчика компьютерных игр Playrix братьях Игоре и Дмитрии Бухман.
Агентство оценивает состояние россиян в $2,8 млрд (по $1,4 млрд). Годовая выручка компании братьев Бухман составляет $1,2 млрд, она входит в топ-10 разработчиков игр для iOS и Google Play. Самыми известными созданными компанией играми стали Gardenscapes и её сиквел Homescapes.
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