Создатели PlayStation 4 ужесточили контроль за секс-контентом в играх
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Компания боится за свою репутацию, а японские разработчики теперь остались недовольны.
Компания Sony изменила политику в отношении некоторых игр. Теперь в фирме более тщательно следят за секс-контентом. Об этом сообщает WSJ.
В частности, в компании ввели ограничения на содержание наготы и сексуальных сцен в играх, которые выходят на консолях PlayStation. Теперь компания Sony будет следить за тем, чтобы игры не препятствовали здоровому развитию и взрослению юного поколения.
Разработчики игр из Японии негативно отнеслись к этой инициативе. Они считают, что теперь их свобода творчества ущемлена. В Sony подчеркнули, что компания несёт ответственность перед геймерами, поэтому будет следить за секс-контентом в играх.