Создатели PlayStation 4 ужесточили контроль за секс-контентом в играх

Компания боится за свою репутацию, а японские разработчики теперь остались недовольны.

Компания Sony изменила политику в отношении некоторых игр. Теперь в фирме более тщательно следят за секс-контентом. Об этом сообщает WSJ.

В частности, в компании ввели ограничения на содержание наготы и сексуальных сцен в играх, которые выходят на консолях PlayStation. Теперь компания Sony будет следить за тем, чтобы игры не препятствовали здоровому развитию и взрослению юного поколения.