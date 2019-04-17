Медведев назвал нацпроекты "чертежом будущей России"

По мнению премьера, перед страной стоят задачи, "особенные по масштабу и глубине преобразований".

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев уверен в успешном достижении девяти национальных целей, поставленных в майском указе президента Владимира Путина. Он напомнил, что кабмину удалось в очень сжатые сроки решить уникальную задачу по включению Крыма в правовое поле страны.

— Мы это сделали, сделали вместе с вами... И национальные цели, хотя они на порядок сложнее даже, чем вот эти процедуры, я уверен, мы тоже достигнем, — сказал премьер, выступая в Госдуме с годовым отчётом о работе правительства.

Он подчеркнул, что поставленные в 2018 году перед страной задачи — "особенные по масштабу и глубине преобразований". Медведев пояснил, что имеет в виду девять национальных целей развития и 12 нацпроектов, на реализацию которых выделено почти 26 трлн рублей. По мнению главы кабмина, они являются неким "чертежом будущей России".