Геймеры пожертвовали на игры более 60 млрд рублей

Именно такую сумму удалось собрать разработчикам за всё время существования Kickstarter.

Компания Kickstarter сообщила, что категория "Игры" стала первой из 15 на краудфандинговом сервисе. Проекты этой категории собрали более $1 млрд (более 60 млрд рублей). Об этом сообщает GameIndustry.

На то, чтобы собрать эту сумму, ушло почти 10 лет. Больше всего пожертвований геймеры делали именно на настольные игры. Всего за историю существования сервиса пользователи поддержали почти 17 000 игр.