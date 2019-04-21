Парень пьяным пришёл домой и улёгся спать, но утром пришли настоящие хозяева
Каких только историй не услышишь от любителей покутить: то под забором они проснулись, то в парке. И на первый взгляд рассказ одного шотландского парня блёкнет в сравнении с такими похождениями — ведь он очнулся на диване. Но дело в том, что это был чужой диван. В незнакомом доме. И утром парня встретили очень ошарашенные лица хозяев.
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Про эту историю стало известно, когда пьяный герой записал видео и опубликовал его в "Фейсбуке". Пост мгновенно распространился по соцсети со скоростью лесного пожара. Но, к сожалению, ни своего имени, ни имён своих внезапных знакомых парень не назвал. Известно лишь, что действие происходило в Глазго, Шотландия, сообщает Daily Mail.
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Парень на видео с лёгкой долей веселья пояснил, что прошлой ночью отправился на вечеринку к друзьям. После неё изрядно подвыпивший парень вызвал такси, но машины не дождался и решил вернуться обратно. Но перепутал дома и зашёл в соседний. Шотландца ничего не смутило — он просто забрался на диван, накрылся пледом и уснул.
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Зато это смутило хозяев дома, которые наутро обнаружили в своём доме неизвестного парня. После неловкого разговора выяснилась правда, но молодая пара не стала вызывать полицию, а отнеслась к произошедшему с юмором. И не забыла показать кастрюлю, в которой парень решил себе среди ночи сделать лапшу.
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Слава богу, что существуют на свете жители Глазго. Эта пара мне просто сказала: "Всегда пожалуйста", напоила чаем, угостила сигаретой и вызвала такси. Огромное вам спасибо за понимание!