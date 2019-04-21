Парень пьяным пришёл домой и улёгся спать, но утром пришли настоящие хозяева

Каких только историй не услышишь от любителей покутить: то под забором они проснулись, то в парке. И на первый взгляд рассказ одного шотландского парня блёкнет в сравнении с такими похождениями — ведь он очнулся на диване. Но дело в том, что это был чужой диван. В незнакомом доме. И утром парня встретили очень ошарашенные лица хозяев.