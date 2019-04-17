Появилось видео с места смертельной аварии автобуса с туристами в Португалии

В результате страшного ДТП погибло не менее 9 человек, ещё минимум 14 получили ранения.

Портал Repubblica опубликовал видео с места смертельной аварии туристического автобуса на острове Мадейра в Португалии.

По некоторым данным, в результате страшного ДТП погибло не менее девяти человек, ещё минимум 14 получили ранения различной степени тяжести. По информации местной прессы, в транспортном средстве могло находиться до 50 туристов — предположительно, граждан Германии.